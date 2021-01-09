Kayserispor 1 - 0 Yeni Malatyaspor / Maç özeti

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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı.

Maça ev sahibi takım hızlı başladı. 8. dakikada kazanılan penaltıda Alibec'in vuruşunu kaleci Ertaç kurtardı. Pozisyonun devamında kornerden gelen orta sonrası Semih Kaya'nın kendi kalesine attığı golle Kayserispor maçta 1-0 öne geçti.

İlk yarı tek golle sona ererken, ikinci devrede iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve mücadele 1-0 sona erdi.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 16'ya yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise 21 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR 1-0 YENİ MALATYASPOR



10' Semih Kaya (Kendi kalesine)



MAÇTAN POZİSYONLAR (İlk Yarı)

8. dakikada sağ kanattan gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, ceza alanına girmeye çalışan Alibec'e, Semih Kaya'nın müdahalesi sonucu hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada Hes Kablo Kayserispor penaltı atışından yararlanamadı. Alibec'in kullandığı penaltı atışında, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

10. dakikada Campanharo'nun kullandığı korner atışında Semih Kaya, yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

21. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Acquah'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Alibec'in şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kurtardı.

39. dakikada Ahmed Ildiz rakip yarı sahada serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içinde Semih Kaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

40. dakikada Bülent Cevahir'in soldan ortasında ceza sahasına içinde Adem Büyük'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



61. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Ahmed Ildiz'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.

62. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına ortasında Hes Kablo Kayserispor savunması topu uzaklaştıramadı. Ndayishimiye'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

87. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Kvrzic, Behich, Sapunaru, Lennon, Campanharo, Ackah, Avramovski, Alibec, İlhan

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih, Bülent, Acquah, Ahmed Ildız, Fofana, Kubilay, Adem, Tetteh

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