Kayserispor 1-0 Kasımpaşa
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Kayserispor evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Kayserispor'un golünü 2. dakikada Kvrzic kaydetti.
Kasımpaşa'nın 53. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Bu sonuçla Kayserispor sezonu 3 puanla açtı. Kasımpaşa ise sezona puansız başladı.
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Oğuzhan, Hasan Hüseyin, Lopes, Kvrzic, Ömer, Sapunaru, Yasir, Uzodimma, Campanharo, Situm.
Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tirpan, Hajradinovic, Yusuf, Pavelka, Jeanvier, Gohou, Varga, Brecka, Aytaç Kara.
MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)
2. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Yasir Subaşı'nın sol kanattan taşıdığı ve ortaladığı topa ceza alanında gelişine vuran Kvrzic, meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.
11. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Tirpan'ın ceza sahası içinde yerden pasında müsait durumdaki Gohou, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
16. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf Erdoğan meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı. Lung kalesinden çıkarak topu kontrol etti.
31. dakikada sağ kanattan başlayan Kasımpaşa atağında ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarptı. Varga'nın sert vuruşunda, top auta gitti.
38. dakikada Hajradinovic'in ceza yayı önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.
Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
53. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Anıl Koç'un ceza sahası içinde gelişine vurduğu top, ağlara gitti. VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle gol iptal edildi.
62. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın kale önüne gönderdiği etkili topu, kaleci Ramazan Köse uzanarak kontrol etti.
73. dakikada Tarkan Serbest'in sol kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Gohou'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
89. dakikada Uzodimma ceza sahası içine kadar topu taşıdı. Uzodimma'nın penaltı noktasına gönderdiği meşin yuvarlağı Emre Demir'den önce Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.
Maç, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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