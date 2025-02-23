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Kayserispor 1-0 Göztepe maç özeti (Süper Lig)

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#Süper Lig 25. Hafta#Maç Saati#Kayserispor Göztepe Maçı
Kayserispor 1-0 Göztepe maç özeti (Süper Lig)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 15:28

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

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Kayserispor, Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe'yi konuk etti.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Duckens Nazon kaydetti.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 24'e yükseltti, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Göztepe ise 35 puanda kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak, Göztepe ise Samsunspor'u konuk edecek.

Kayserispor 1-0 Göztepe maç özeti (Süper Lig)

MAÇTAN DAKİKALAR

31. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Nazon'un ilk rakibini geçtikten sonra şutunda, savunma yatarak kaleye yönelen topu uzaklaştırdı.

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38. dakikada Göztepe savunmasının uzaklaştırdığı topu önünde bulan Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Cardoso'nun şutunda, top direkten döndü. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Nazon altıpas üzerinde topu ağlarla buluşturdu: 1-0

Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada sol taraftan Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı kornerde altıpas içerisinde Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

51. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sol kanattan Djalma'nın ortasına hareketlenen Matsuki'nin altıpas üzerinde gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

55. dakikada sağ kanttan topu taşıyan Cardoso, uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Nazon'u topla buluşturdu. Ceza saha içerisinde savunma oyuncusunu çalımlayan Nazon'un şutunda, kalesini terk eden Lis topu yatarak çeldi.

89. dakikada sağ kanattan gelişen Gözkepe atağında Nazım Sangare'nin ortasında altıpas içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

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90+5. dakikada Ackah'ın pasında penaltı noktasında topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda, savunma oyuncuları kaleye yönelen topu yatarak uzaklaştırdı.

Karşılaşma Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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#Süper Lig 25. Hafta#Maç Saati#Kayserispor Göztepe Maçı

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