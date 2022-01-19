Kayserispor 1-0 Başakşehir (Maçın özeti)

Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Kayserispor ile Başakşehir kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi Kayserispor 1-0'lık skorla kazanarak sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 73. dakikada Uğur Demirok kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 34 puanda kalan Başakşehir'de Emre Belözoğlu ilk yenilgisini yaşadı. Belözoğlu, daha önce 12 lig maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.
Kayserispor ise galibiyet sayısını 8 yaparak 31 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
19’uncu dakikada Fredrik Gulbrandsen’in rakip ceza sahasına girmeden kaleye çektiği şutu kaleci Lung kurtardı.30’uncu dakikada Kayserispor’da Gökhan Sazdağı’nın ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye çektiği şut yandan auta gitti.
73’üncü dakikada Onur Bulut’un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top rakip takımın savunmasından sekerek, Uğur Demirok’un önüne düştü. Demirok’un kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. (1-0)
79’uncu dakikada topla buluşan Mane’nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şut üst direğe çarparak, auta gitti.
90+3’üncü dakikada Deniz Türç’ün kaleye çektiği şut yan direğe çarptı. Topu ardından Kayserispor savunması uzaklaştırdı.
İLK 11'LER
Yukatel Kayserispor: Lung; Onur, Hosseini, Uğur, Yasir; Abdulkadir, İbrahim; Gökhan, Cardoso, Mustafa; Gavranovic.
Medipol Başakşehir: Volkan; Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali; Tolga; Serdar, Aleksic, Deniz, Gulbrandsen; Okaka.