Kayserispor 1 - 0 Altay (Maç özeti ve goller)

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Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, sahasında Altay'ı konuk etti.

Rakibini 1-0 mağlup eden Kayserispor, üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti, 33. dakikada Mustafa Pektemek'in golü getirdi.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Kayserispor, puanını 27 yaptı. Ligde galibiyet hasreti 13 maça çıkan Altay ise 18 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

19. dakikada sol kanattan hareketlenen Carole’ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek’in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lis’in müdahalesi ile çıkarıldı.

20. dakikada Kayserispor’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içine gelen top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

26. dakikada Zeki’nin ceza sahası içindeki vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung’un kucağında kaldı.

33. dakikada sağ kanattan hareketlenen Onur’un pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

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56. dakikada sol kanattan hareketlenen Emrah’ın ceza sahası içindeki vuruşunda top, savunma tarafından uzaklaştırıldı.

64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Deniz’in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

70. dakikada sağ kanattan gelen ortayı değerlendiren Mustafa Pektemek topu auta gönderdi.

88. dakikada Mane’nin ceza sahası içinde attığı pasta meşin yuvarlak ile buluşan Onur’un vuruşunda top kaleci Lis’in kucağında kaldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Cemil Tunç xx

Yukatel Kayserispor: Lung xxx , Attamah xxx, Hosseini xx, Cardoso xx (Gökhan dk. 65 xx), Mustafa xxx (Ramazan dk. 89 ?), Emrah xxx (Mane dk. 65 xx), Gavranovic xx (İlhan dk. 89 ?), Carole xx, İbrahim xx, Onur xx, Uzodimma xx (Yasir dk. 85 ?)

Yedekler: Cenk, Bilal, Eray, Talha, Nurettin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Altay: Lis xxx, Naderi xx, Ceyhun xxx (Özgür dk. 85 ?), Zeki xxx, Martin xxx, Bamba xxx (Deniz dk. 61 xx), Thaciano xx, Marco xx (Ahmed dk. 61 xx), Murat xx, Thiam xx, Eren xx (Kappel dk. 46 xx)

Yedekler: Cihan, Cem, Kazımcan, Tugay, İbrahim

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Sarı Kart: Ceyhun (Altay)

Gol: Mustafa Pektemek (dk. 33) (Kayserispor)