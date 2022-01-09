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Kayserispor 1 - 0 Altay (Maç özeti ve goller)

#Süper Lig#Kayserispor#Altay
Kayserispor 1 - 0 Altay (Maç özeti ve goller)

Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor ile Altay karşı karşıya geldi. Maçı 1-0 kazanan Kayserispor, üst üste 2 galibiyetini aldı.

Kayserispor - Altay maçından fotoğraflarKayserispor - Altay maçından fotoğraflar
Kayserispor - Altay maçından fotoğraflar

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Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor, sahasında Altay'ı konuk etti.

Rakibini 1-0 mağlup eden Kayserispor, üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti, 33. dakikada Mustafa Pektemek'in golü getirdi.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Kayserispor, puanını 27 yaptı. Ligde galibiyet hasreti 13 maça çıkan Altay ise 18 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar 
19. dakikada sol kanattan hareketlenen Carole’ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek’in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lis’in müdahalesi ile çıkarıldı.
20. dakikada Kayserispor’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içine gelen top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
26. dakikada Zeki’nin ceza sahası içindeki vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung’un kucağında kaldı.
33. dakikada sağ kanattan hareketlenen Onur’un pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

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56. dakikada sol kanattan hareketlenen Emrah’ın ceza sahası içindeki vuruşunda top, savunma tarafından uzaklaştırıldı.
64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Deniz’in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
70. dakikada sağ kanattan gelen ortayı değerlendiren Mustafa Pektemek topu auta gönderdi.
88. dakikada Mane’nin ceza sahası içinde attığı pasta meşin yuvarlak ile buluşan Onur’un vuruşunda top kaleci Lis’in kucağında kaldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Cemil Tunç xx
Yukatel Kayserispor: Lung xxx , Attamah xxx, Hosseini xx, Cardoso xx (Gökhan dk. 65 xx), Mustafa xxx (Ramazan dk. 89 ?), Emrah xxx (Mane dk. 65 xx), Gavranovic xx (İlhan dk. 89 ?), Carole xx, İbrahim xx, Onur xx, Uzodimma xx (Yasir dk. 85 ?)
Yedekler: Cenk, Bilal, Eray, Talha, Nurettin
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Altay: Lis xxx, Naderi xx, Ceyhun xxx (Özgür dk. 85 ?), Zeki xxx, Martin xxx, Bamba xxx (Deniz dk. 61 xx), Thaciano xx, Marco xx (Ahmed dk. 61 xx), Murat xx, Thiam xx, Eren xx (Kappel dk. 46 xx)
Yedekler: Cihan, Cem, Kazımcan, Tugay, İbrahim
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Sarı Kart: Ceyhun (Altay)
Gol: Mustafa Pektemek (dk. 33) (Kayserispor)

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