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Kayserispor 0-3 Beşiktaş (Süper Lig maçı özeti)

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#Süper Lig#Beşiktaş#Kayserispor
Kayserispor 0-3 Beşiktaş (Süper Lig maçı özeti)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 22:03

Beşiktaş, Süper Lig 7. haftada deplasmanda Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Kayseri'de oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 girildi.

Mücadelede ilk gol 56. dakikada Gedson Fernandes'ten geldi. Ciro Immobile 78. dakikada penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Son sözü 90+1. dakikada Ciro Immobile söyledi ve Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 16'ya yükseltti. Kayserispor ise 3 puanla 17. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ kanattan hareketlenen Boa Morte’nin ceza sahası içine çıkardığı top Paulista tarafından uzaklaştırıldı.

7. dakikada sağ kanattan topu süren Mehdi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’in kucağında kaldı.

15. dakikada Rashica’nın sağ kanattan açtığı ortada meşin yuvarlakla buluşan Silva’nın kafa vuruşunda top auta gitti.

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16. dakikada Hasan Ali’nin pasını değerlendiren Nazon’un vuruşunda top kaleci Mert’te kaldı.

22. dakikada ceza sahası içindeki topa hareketlenen Ernest Muçi, topu auta gönderdi.

24. dakikada topu süren Immobile’nin, ceza sahası sol çaprazında yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden dışarı gitti.

39. dakikada orta sahadan hareketlenen Mehdi’nin vuruşunda top auta gitti.

45. dakikada sol kanattan aldığı topu pasa çeviren Cardoso’nun vuruşunda Nazon meşin yuvarlağı teğet geçti.50. dakikada sağ kanattan hareketlenen Rashica’nın vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

56. dakikada Baran Ali’den topu kapan Gedson Fernandes, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

60. dakikada topu ceza sahası içine süren Boa Morte'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.

62. dakikada Gedson Fernandes’in vuruşunda top, kaleci Bilal’in müdahalesi ile uzaklaştırıldı.

78. dakikada penaltı atışını kullanan Immobile’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

89. dakikada Beşiktaş ceza sahasında Felix'in ayağını tehlikeli kaldırması sonrası Nazon yerde kalırken hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem, Felix'in takım arkadaşı Paulista'ya temasını belirleyerek penaltıyı iptal etti.

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90+1. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Rashica'nın ortasında Immobile kafayı vururken top kaleci Bilal'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-3

 

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İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Carole, Hasan Ali, Kartal Kayra, Bourabia, Baran Ali, Cardoso, Boa Morte, Nazon.

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Udokhai, Emirhan, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile

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#Süper Lig#Beşiktaş#Kayserispor

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