Kayserispor 0-2 Beşiktaş (Maçın özeti)

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Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oldu.

Mücadelenin 11. dakikasında Mensah ile penaltı atışından yararlanamayan Beşiktaş, pozisyonları değerlendiremedi ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Fırat Aydınus, VAR uyarısıyla 88. dakikada bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen N'Koudou, 89. dakikada Beşiktaş'ı öne geçirdi.

Son sözü 90+6. dakikada Hasic söyledi ve Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 31 puanla Süper Lig'de liderliğe yükseldi. Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

Beşiktaş, 81 hafta sonra Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu

MAÇTAN DAKİKALAR

8' De Souza'nın pasıyla sol kanattan ceza alanına giren N'Koudou yerde kaldı. Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi

12' Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan, Bernard Mensah'ın penaltı vuruşunu kurtardı

16' Henrique uzun oynayarak savunmanın arkasına Kanga'yı kaçırmak istedi ancak top hızlı.

25' Beşiktaş sol kanattan N'Sakala ile geldi, içerideki Güven'i gördü ancak onun kontrolü iyi değil savunma yine tehlikeyi uzaklaştırdı.

39' N'Sakala savunmanın arkasına gönderdi ancak pası hızlı top kaleci Doğan'da kaldı.

45+1' N'Koudou'nun pasıyla solda topla buluşan Güven içeriye çevirmek istedi ancak top savunmadan geri döndü.

58' Kanga soldan hızlı çıktı, geriden gelen Campanharo'yu gördü ancak onun vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

68' Mensah'ın rakip yarı alanın ortalarından ceza alanına kullandığı serbest vuruşu savunma kafayla uzaklaştırdı.

80' Necip'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa Souza kafayı vuruyor, top Larin'in önünden auta gidiyor.

86' Fırat Aydınus bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

89' Topun başına geçen N'Koudou, Beşiktaş'ı öne geçirdi.

90+6' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Hasic, Oğuzhan'ın pasıyla topla buluştu. Ceza alanına girmeden vurdu ve farkı ikiye çıkardı

İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Aziz, Sapunaru, Kolovetsios, M. Lopes, Ackah, Campanharo, Lennon, Pedro Henrique, Kvrzic, Kanga

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Josef, Mensah, Güven, N'Koudou, Larin.