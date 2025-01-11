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Kayserispor 0-1 Samsunspor (Maç özeti)

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#Süper Lig#Kayserispor - Samsunspor Maçı#Kayserispor Samsunspor
Kayserispor 0-1 Samsunspor (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 15:26

Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 43. saniyede Marius Mouandilmadji kaydetti.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Samsunspor puanını 36'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Kayserispor ise 16 puanda kaldı.

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İLK 11'LER

Kayserispor: Onurcan Piri, Attamah, Kolovetsios, Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Bahoken, Baran Ali Gezek, Cardoso, Mane, Boa Morte

Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bola, Soner Aydoğdu, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Schindler, Holse, Mouandilmadji

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Reeder Samsunspor öne geçti. Emre Kılınç'ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji'nin sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

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24. dakikada sol kanattan Bola'nın ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Mouandilmadji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

33. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Kolovetsios'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

47. dakikada ceza sahasında Boa Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna alanına döndü.

48. dakikada takım arkadaşının pası ile ceza sahasına giren Boa Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

51. dakikada ceza sahasında Holse'nin pası ile topla buluşan Soner Aydoğdu'nun şutunda, kaleci Onurcan Piri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+4'üncü dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanttan ceza sahasına ortasında, topla buluşan Boa Morte'nin vuruşunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi.

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#Süper Lig#Kayserispor - Samsunspor Maçı#Kayserispor Samsunspor

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