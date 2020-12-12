Kayserispor 0-0 Trabzonspor (Maç özeti)
Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı ve üst üste 2. beraberliğini aldı.
Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca gol sesi çıkmazken maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 4. maçında 3. kez gol yemeden maçı tamamlerken 4 hafta içinde 3 gol atabildi.
Üst üste 2. beraberliğini alan Trabzonspor, 14 puana yükselirken Kayserispor'un da beraberlik serisi 4 maça çıktı ve 10 puana yükseldi.
Trabzonspor, gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Kayserispor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
8. dakikada hızlı gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında topla buluşan Henrique ceza sahası içinde rakiplerini çalımlayarak attığı şutta meşin yuvarlak kelecide kaldı.
10. dakikada Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Fernandes'in sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır uzaklaştırdı.
13. dakikada Trabzonspor köşe vuruşu kazandı. Baker'in ortasında topa iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
23. dakikada ceza sahası dışında Bilal Başacıkoğlu'nun ortasına iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda top kalecinin üzerine gitti.
44. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında topa ceza alanında Sapunaru'nun sert şutunu kale çizgisinde savunma oyuncusu Marlon çıkarttı.
Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarı (Birazdan...)
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
Kayserispor: Doğan, Lopes, Attamah, Sapunaru, Aziz Behich, Kolovetsios, Kvrzic, Fernandes, Lennon, Henrique, İlhan
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Diabate, Bilal, Ekuban
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