Kayserispor 0-0 Galatasaray (Maçın özeti)

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

İki takım da skoru değiştirecek pozisyonlar buldu ancak bu fırsatlar golle sonuçlanmadı.

Son şampiyon Galatasaray, yeni transferleriyle çıktığı Kayseri deplasmanında geçen sezon olduğu gibi yine galip gelemedi. Geçen sezonki maçı Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray'da yeni transferler Angelino, Halil Dervişoğlu, Kerem Demirbay, Zaha ve Icardi ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla iki takım da yeni sezona birer puanla başladı.

KAYSERİSPOR 0-0 GALATASARAY

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Kemen, Ali Gezek, Ali Karimi, Miguel Cardoso, Thiam

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Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sergio, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu

Galatasaray yedekler: Günay, Angelino, Kerem Demirbay, Icardi, Yunus, Zaha, Halil, Kaan, Torreira, Emin

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)



2. dakikada Barış’ın sağ kanattan yerden ortasında Mertens’in dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Berkan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

15. dakikada savunmadan atılan topla Galatasaray yarı alanının ortasında buluşan Gökhan, sol çaprazdan açısını düzelterek sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti.

21. dakikada Oliviera’nın sol kanattan ortasında topa yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda top kalenin yanından dışarıya çıktı.

24. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dubois'nın sert şutunda kaleci Bilal köşeye giden topu uzaklaştırmayı başardı.

31. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem'in sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda savunmaya çarpan top, az farkla kornere gitti.

34. dakikada Kerem’in sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde yükselen Berkan’ın kafa vuruşunda kaleci Bilal topu çıkardı.

44. dakikada Mertens’in pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Kerem’in plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



48. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Cardoso, ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera köşeye giden topu çıkarmayı başardı.

49. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Kemen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

69. dakikada Oliveira’nın sağ kanattan ortasına ön direkte yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

90. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.