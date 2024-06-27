Kayserili voleybolculardan 'Arda Güler' sevinciyle çeyrek final kutlaması!

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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
Şampiyonada Kayseri’yi temsil edenKayseri Voleybol Kulübü, mücadele ettiği C Grubu’nda Bursa Güner Karakaya ekibini 3-1, İzmir Alfaspor’u yine aynı skorla 3-1 yenerek, son 16 turuna kaldı.
Son 16 turunda Beta Bornovaspor ile eşleşen Kayseri ekibi, nefes kesen bir maç sonunda rakibini 3-2 yenerek adını Türkiye’nin en iyi 8 takım arasına yazdırdı.