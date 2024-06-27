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Kayserili voleybolculardan 'Arda Güler' sevinciyle çeyrek final kutlaması!

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#Arda Güler#Kayseri#VOLEYBOL
Kayserili voleybolculardan Arda Güler sevinciyle çeyrek final kutlaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 10:44

Kayseri Voleybol Kulübü (KVK), Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi. Kayserili voleybolcular, çeyrek final sevincini maç sonrası objektiflere ‘Arda Güler Sevinci’ pozu vererek kutladı.

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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

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Şampiyonada Kayseri’yi temsil edenKayseri Voleybol Kulübü, mücadele ettiği C Grubu’nda Bursa Güner Karakaya ekibini 3-1, İzmir Alfaspor’u yine aynı skorla 3-1 yenerek, son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda Beta Bornovaspor ile eşleşen Kayseri ekibi, nefes kesen bir maç sonunda rakibini 3-2 yenerek adını Türkiye’nin en iyi 8 takım arasına yazdırdı.

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#Arda Güler#Kayseri#VOLEYBOL

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