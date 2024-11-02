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Kayserispor 0-0 Adana Demirspor maç özeti

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#Kayserispor - Adana Demirspor Maçı#Süper Lig#Kayserispor Adana Demirspor
Kayserispor 0-0 Adana Demirspor maç özeti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 18:04

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan maçta kazanan çıkmadı.

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Kayserispor ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaştı.

Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin 45+1. dakikada bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında faul nedeniyle geçersiz sayıldı.

Bu skorun ardından son 4 maçta 3. beraberliğini alan Kayserispor, 9 puanla 17. sırada yer buldu. 6 hafta sonra 2. puanıyla tanışan Adana Demirspor ise son basamakta yer aldı.

Kayserispor, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Adana Demirspor ise Eyüpspor'u ağırlayacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Ali’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
14. dakikada Cardoso’nun sol taraftan ortasında ön direkte Nazon topa dokundu ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.
27. dakikada Yusuf’un sol kanattan verdiği pasla topla buluşan Ali Yavuz’un uzak direğe vuruşunda kaleci Bilal son anda topu kornere çelmeyi başardı.
30. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Cardoso’nun ortasında kaleye yönelen top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
33. dakikada Cardoso’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Nazon’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

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