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Kaylee McKeown kendi olimpiyat rekorunu kırdı

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#Paris 2024#Kaylee Mckeown#Olimpiyat Oyunları
Kaylee McKeown kendi olimpiyat rekorunu kırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 02:09

Kadınlar 100 metre sırt üstü yüzmede Avustralyalı Kaylee McKeown, 57 saniye 33 saliseyle kendisine ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında kadınlar 100 metre sırt üstü kategorisinde olimpiyat rekoru kırıldı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen yarışta Avustralyalı Kaylee McKeown altın madalyaya uzandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 57 saniye 47 saliseyle olimpiyat rekoru kıran McKeown, Paris'te 57 saniye 33 saliseyle kendisine ait rekoru geliştirdi.

Gümüş ve bronz madalya ise ABD'ye gitti. Regan Smith, 57 saniye 66 saliseyle gümüş, vatandaşı Katharine Berkoff ise 57 saniye 98 saliseyle bronz madalya kazandı.

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#Paris 2024#Kaylee Mckeown#Olimpiyat Oyunları

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