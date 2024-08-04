Kayla McBride, Fenerbahçe'ye veda etti! Yeni transfer hemen açıklandı...

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Kayla McBride, 2024-25 sezonu öncesi sarı-lacivertlilerden ayrıldığı açıklandı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2020 yılında giymeye başladığı Çubuklu formamızla sayısız zaferimizde ve tarihi başarılarımızda büyük pay sahibi olan Kayla McBride, ailevi sebeplerden ötürü 2024-2025 sezonunda ülkesinde kalmak istediğini yönetimimiz ve idari ekibimizle paylaşmıştır. 21 numaralı formamızı giydiği dört sezonda, sarı-lacivert renklere olan aidiyetiyle ön plana çıkan Kayla, her zaman ailemizin bir parçası olacaktır. Yollarımızın bir gün tekrar kesişeceğine inandığımız Kayla McBride’a tüm emekleri için teşekkür ediyoruz" denildi.

ABD'li basketbolcu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla FIBA Süper Kupa, Türkiye Kupası, Euroleague ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Haberin Devamı

ARIEL ATKINS, FENERBAHÇE’DE

Sarı-lacivertli ekip Kayla McBride'ın boşluğunu Ariel Atkins'le doldurdu.

WNBA’de Washington Mystics forması giyen başarılı kısa oyuncu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı açıklandı.