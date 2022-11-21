Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Kayıp kral Umut Bozok! Eski günlerine kavuşmayı bekliyor...

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Umut Bozok#Süper Lig
Kayıp kral Umut Bozok Eski günlerine kavuşmayı bekliyor...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 14:15

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa formasıyla gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok, bu sezon ise Trabzonspor'da istediği performansı gösteremedi. Başarılı futbolcu, Dünya Kupası arasında iyi bir hazırlık dönemi geçirip eski günlerine dönmek istiyor.

Haberin Devamı

Trabzonspor'un transfer döneminin son günlerinde Fransa'nın Lorient takımından kadrosuna kattığı golcü oyuncu Umut Bozok, yeni takımı Trabzonspor'a beklenen katkıyı vermek için çalışıyor.

Fazla forma şansı bulamadığı bordo-mavili takımda gol yollarında etkisiz kalan Umut, ligde 9 maçta 2 gol attı.

Söz konusu müsabakaların 3'üne ilk 11'de başlayan Umut Bozok, 393 dakika süre aldı.

Geçen sezonki performansının uzağında kaldı

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan Umut Bozok, bordo-mavili takımda çok fazla süre bulamadı.

Ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan Umut, 6. haftada 3-2 kaybedilen Adana Demirspor karşılaşmasında ilk golünü attı. 26 yaşındaki futbolcu, 8. haftadaki Kayserispor mücadelesinde attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağlamıştı. Avrupa'da ise 5 maçta forma giyen Umut, 236 dakikaya 1 gol sığdırdı.

Golcülerden verim alamadı

Haberin Devamı

Trabzonspor, bu sezon golcü oyuncuları Gomez ve Umut Bozok'tan istediği verimi alamadı. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 13 maçta iki isim toplamda 3 gol atabildi. Umut Bozok 2, Gomez ise forma giydiği 8 maçta 578 dakikada sadece 1 gol buldu.

FC Kopenhag'a trasnfer olan Cornelius, bordo-mavili takım ile sezon başında Sivasspor ile oynanan Süper Kupa ve lig maçları olmak üzere toplam 5 karşılaşmada 3 gol kaydetmişti.

Gözden Kaçmasın

Sürpriz iddia: Aboubakar Süper Lige geri dönüyor...Sürpriz iddia: Aboubakar Süper Lig'e geri dönüyor...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Umut Bozok#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası