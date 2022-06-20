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Kaybetmiş olsalar da biz bu gençlere güveniyoruz

#Filenin Efeleri#Çekya#Voleybol
Kaybetmiş olsalar da biz bu gençlere güveniyoruz
Metin GÖRGÜN

Efeler, Çekya karşısında finalde yenilmelerine rağmen sahadaki mücadele ümit vericiydi.

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Altın Lig’in final maçında, Ukraynayı, setlerde 2-0 gerideyken muhteşem bir geri dönüşle yenen Çekya’yla karşılaştık. Çok rahat oynayan Çekya, çok iyi defans yapan bir takım. Bu yüzden güçlü hücumcularla oynamamız gerekiyordu. İlk sette Adis ve Efe hücum yükünü çeken isimlerdi. Çekya takımı iyi servi atıp hücumda da çıkan topları öldürmeyi başarınca önce ilk seti kaybettik.

İkinci sette Yiğit-Yasin değişikliği tuttu. 20’li sayılara 4 sayı önde girdik, ancak setin sonunda Çekya ikili oyuncu değişikliği yaptı ve bu seti kazanarak 2-0 öne geçmeyi başardı.

Kritik 3. sette Mirza ile Bedirhan’ı oyuna sokan Nedim Özbey, böylelikle hem blok hem de hücumda etkili bir takım haline getirdi Efeleri. 4. sette kazanan altı ile oynadık. Kapasiteleri yüksek oyuncularımız Mirza ve ağabeyi Adis’le file üstünde hakimiyeti ele aldık.

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Çek takımı solak Sokola ile hücumda hiç hata yapmayınca beklemedikleri bir galibiyet alarak, iki senedir kazandığımız Altın Lig’in yeni şampiyonu olmayı başardı. Sonuç her ne olursa olsun sahadaki mücadele bizim için önemliydi.Biz, Özbey yönetimindeki bu gençlere güvenmeye devam ediyoruz.

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SULTANLARI iZLEMEYE DEVAM

Kadın Milli Takımımız da, Milletler Ligi’nin Brezilya etabını 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle kapattı. Guidetti, yeni oyunculara şans verdi. Fırsatı Derya çok iyi kullanırken, Zehra ve Eda’nın üstün performansıyla maçı 3-1 kazandık. Kanada etabında Sultanları izlemeye devam edeceğiz.

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#Filenin Efeleri#Çekya#Voleybol

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