Kaybedenler Kulübü

Her şey ne kadar da güzel başlamıştı...



Peş peşe transfer bombaları patlıyor, şampiyonluk şarkıları mırıldanıyordu...



Mert Hakan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Perotti, Nazım, Tisserand, Lemos, Pelkas, Sosa, Valencia, Samatta, Thiam, Sinan Gümüş, Cisse’yle herkesin yüreği kabarmış coşturmuştu.



Topuk Yaylası bayram yeri gibiydi.



Her gün bir yıldızla röportaj yapıyor, haberlerimiz tam sayfa giriyor, bırakın Türkiye’yi dünya Fenerbahçe’yi izliyordu...



Cep telefonum susmuyor, yüzlerce dostum ‘O Sene Bu Sene mi?’ diye soruyordu.



Çölde susuz kalmış savaşçı gibiydi Fenerbahçeliler...



Yeni bir efsaneyi yıllar sonra yazacak kahramanı bekliyorlardı.



Bu ruh haliyle lig başladı...



YIKILMAZ KALE YIKILDI



Haftalar geçip gidiyor, takım hiçbir rakibi ezip-boğamıyor, maçları izleyen taraftarlar on yaş ihtiyarlıyorlardı.



Yıkılmaz kale Kadıköy, peş peşe kaybedilen puanlarla yol geçen hanına dönüyor,



15 yıl sonra Beşiktaş Kadıköy’den zafere çıkıyordu.



Erol Bulut tartışılıyor ‘Bu iş, bu hocayla olmaz’ fikri güç kazanıyordu.



Neyse ki kritik Başakşehir ve Trabzon maçları kazanıldı ve umutlar devam etti.



Ara transferde gene yıldız yağdı Kadıköy’e...



Şampiyonluk Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai, Osayi Samuel’le gelecekti...



Ama olmuyor, olmuyor bir türlü olmuyordu.



21 yıl sonra Kadıköy’den galibiyetle çıktı Galatasaray...



‘Erol Bulut istifa’ diyordu taraftarlar.



Yönetim bu sese 7 maç kulaklarını tıkayabildi.



Geçen yılın kaptanı, bu yılın sportif direktörü Emre Belözoğlu oturtuldu koltuğa.



Sanki sihirli bir değnek dokunmuş gibi Fenerbahçe kazanmaya, rakip puan kaybetmeye başladı.



Şans dönmüş, umutlar çiçek açmıştı.



Kulaklar Dolmabahçe’de çıkıldı Sivas karşısına.



KAÇAN BALIK DEĞİL BALİNA



Oradan müjdeli haberler geliyordu ama Fenerbahçeli futbolcular tel tel dökülüyor, avuçlarına konmak isteyen şampiyonluk kuşunu adeta ellerinin tersiyle itiyorlardı.



‘Dördüncü yıldız’ derken, 2006, 2010, 2012’den sonra 4. Travmayla sarsıldı Kadıköy..



Kaçan balık büyük değil Balinaydı...



Şampiyonluk özlemi 7 yıla çıkmış, 4’ncü yıldız hayalleri yeni sezona ertelenmişti.



İşte koca bir yılın özetiyle dün oynana son maçın özetiyse...



Kayserispor: 1 Fenerbahçe:2

