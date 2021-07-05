Kaybedenler hep aynı şeyi söylüyor! Önce Şenol Güneş sonra da Orhun Ene...

Şenol Güneş: Tecrübe eksiğimiz var. bazen başarısızlık daha büyük tecrübe katar. Bu grup, 10 yıla damga vuracak.

Orhun Ene: Genç oyuncularımız var ve onların tecrübeye ihtiyacı var. Önümüzdeki turnuvalarda daha iyi olacağız.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ‘sıfır’ çekerek en kötü milli takım olma şokunu henüz üzerimizden atamamışken, bir başka üzücü haber basketboldan geldi... 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma mücadelesi veren A Milli Erkek Basketbol Takımımız tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Kanada’da oynanan eleme maçlarının yarı finalinde Yunanistan’a 18 sayı farkla mağlup olan (63-81) ay yıldızlı ekibimiz, olimpiyatlara katılmayı başaramadı.

İstifa düşüncesi akıllarında yok

Futbol ve basketbolda peş peşe yaşanan bu başarısızlıkların bir diğer ortak yanı; her iki milli takımın başında bulunan teknik adamların aynı bahanelere sığınmasıydı. Önce Şenol Güneş, ardından Orhun Ene’den birbirine çok benzeyen savunmalar dinledik. ‘Peki istifa söz konusu olabilir mi?’ sorusunun cevabına gelince... Güneş, “Böyle bir düşüncem yok” açıklamasını yaparken, Ene ‘istifa’ kelimesini ağzına dahi almadı. Bakın iki teknik adam neler demiş...

Güneş: Başarısızlıktan herkes sorumlu

“Bazen başarısızlık daha büyük tecrübe katar. İnşallah böyle olur. Bu grup, yetenekli bir grup. 10 yıla damga vuracaklar. Şu anda düşüncem istifa edip etmemek değil. İşimizi yaptık, buradan çıkmak düşüncem. Bunun hesabı yapılır, bu hesap size değil, yönetime verilir. Yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Herkes sorumlu, medya da, yönetim de, oyuncu da. Takımın başarı ya da başarısızlığında sorumluluğu üstüme almam gerekir. Bunun karşılığı istifa mıdır yoksa çalışmak mıdır? Onu siz daha iyi takdir edersiniz.”

Ene: Çok iyi iki buçuk maç oynadık

“Genç oyuncularımız var ve onların da tecrübeye ihtiyacı var. Önümüzdeki turnuvalarda daha iyi olacağız. Gelecekte bu seviyede takımlara karşı daha hazır olacağız. Oyuncularımızla uzun bir yolumuz var. İnanıyorum ki her turnuvada daha iyi hale geleceğiz. Çok

iyi iki buçuk maç oynadık. İyi bir takım organizasyonu gösterdik. Uruguay ve Çekya maçları bizim için gelecekte örnek olacak. Nasıl gelişeceğimizi göreceğiz. Şimdiye kadar iyi iş çıkardık ancak daha fazla çalışıp daha fazla beraber zaman geçirmemiz gerektiğini gördük.