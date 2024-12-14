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Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu'ndan tarihi başarı

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#Kayakla Atlama#Fatih Arda İpcioğlu#Sporanasayfa
Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlundan tarihi başarı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 22:18

Kayakla Atlama Dünya Kupası'nın Almanya'da düzenlenen 4. ayağında yarışan Fatih Arda İpcioğlu, ilk gün finalinde 20. sırayı aldı.

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Türkiye Kayak Federasyonunun açıklamasına göre, Titisee-Neustadt kasabasının ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk günü sona erdi.

Elemelerdeki 120 metrelik atlayışıyla finale çıkan Fatih Arda, 132 metrelik derecesiyle ilk 30'a girdi ve 2. tur atlayışlarına hak kazandı.

Fatih Arda, bu turda ise 134.5 metreye atlayıp 250 puana ulaştı ve Türkiye'nin Kayakla Atlama Dünya Kupası tarihindeki en iyi derecesini elde etti.

Organizasyonda mücadele eden bir diğer milli sporcu Muhammed Ali Bedir de 110 metrelik derecesiyle finale yükseldi. Muhammed Ali, 94,6 puan aldığı (117,5 metre) finali 45. sırada tamamladı.

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#Kayakla Atlama#Fatih Arda İpcioğlu#Sporanasayfa

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