Kayakla Atlama Milli Takımı tarihte ilki yaşadı

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Sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir’den oluşan takım ilk 10 takım arasına girerek final turu yarışına katıldı. Almanya’nın Viessmann şehrinde organize edilen Kayakla Atlama Süper Team yarışında ilk turda Muhammed Ali Bedir 115 metre, Fatih Arda İpcioğlu ise 127.5 metre atladı. Milli sporcular elde ettiği 205,3 puan sonrasında 13 ülkenin katıldığı yarışta elemeyi geçerek 2. tura hak kazandılar. İkinci turda Muhammed Ali Bedir 114, Fatih Arda İpcioğlu 131 metre atlayarak Türkiye'ye takım yarışında 30 puan kazandırdı.



Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kayakla Atlama Milli Takımı'nın elde ettiği sonuçlardan mutluluk duyduklarını ifade ederek, sporculara ve teknik ekibe teşekkür etti.