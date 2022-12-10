Kayak yaparken bacağı kırılan Manuel Neuer sezonu kapattı

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2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Almanya'nın deneyimli kalecisi Manuel Neuer, kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası bacağının kırıldığını açıkladı.

Bayern Münih'in 36 yaşındaki file bekçisi, sezonu kapattığını da belirtti.

Neuer'in açıklaması şu şekilde:

Ne diyebilirim ki... Yıl daha iyi bitebilirdi. Kafamı boşaltmak için gittiğim kayak tatilinde bacağımın alt kısmı kırıldı. Başarılı bir ameliyat geçirdim. Doktorlara teşekkür ederim. Sezonun benim için bu şekilde bitmesi çok üzücü.