KAY/0’ya 850 HP veren Valorant hatası

Geçtiğimiz Çarşamba yeni bir yamam gelen Riot Games’in birinci şahıs nişancı oyunu Valorant’ta, yeni bir hata dikkat çekti. Bu hatayla birlikte oyuna son eklenen ajan KAY/0, 850 HP’ye yani cana sahip oluyor. Bu da karakteri neredeyse öldürülemez bir hâle getirerek diğer oyuncular için oyunun ahengini ve dengesini bozuyor.

Oyuna geleli henüz çok olmamasına rağmen KAY/0, pek çok oyuncunun favori karakteri haline gelmeyi başardı. Rakipleri sindirme, kör etme ve havaya uçurma yeteneklerine sahip bu Radyantsavar karakter zaten oldukça güçlüyken bu hatayla birlikte neredeyse yenilmez oluyor. Pek çok oyuncu tarafından fark edilen ve paylaşılan hatayla birlikte KAY/10, 850 HP’ye sahip oluyor.

Karakterin X yeteneği yani ‘Ulti’si İPTAL/Komut, oyuncunun ölümcül darbe aldığı durumlarda ekstra HP sağlayarak bir takım arkadaşının kendisini diriltmesine olanak sağlıyor. KAY/0 hasar alarak düştükten sonra takım arkadaşlarının kendisini kurtarması için 850 HP ve 15 saniyesi var. Bir arkadaşı tarafından kaldırıldıktan sonra ise oyuna 100 HP ile geri dönmüş oluyor.

What about 800 hp K0 meta? pic.twitter.com/1245NgSsLM — Spyder (@Nr_Spyder) July 8, 2021

Normalde durumun yukarıda anlatıldığı gibi olması gerekirken bazen X yeteneğini aktifleştirdikten sonra ölümcül hasar aldığında kısa bir süreliğine duraksayarak oyuna 850 HP ile devam ediyor. Her ne kadar geribildirimlerde KAY/0 ölmüş olarak görünse de oynamaya kaldığı yerden devam edebiliyor.

Geçmişte de aynı ajanın duvarların arkasını görebilmesi gibi hataları olmuş ancak yeni yamalarla düzeltilmişti. Daha önce de Yoru, bir hatası düzeltilene kadar oynanabilir ajanlar listesinden kaldırılmıştı.

Henüz bu hataya ilişkin Riot Games tarafından gelen bir açıklama yok. Ancak durumun fark edilmesini ardından hemen düzeltmek için çalışmalara başlayacaklardır.