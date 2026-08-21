Kauno Zalgiris galibiyetinin ardından Beşiktaş'ın iki yıldızına büyük övgü: 'Süper Lig'de onlar gibisi yok!'

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımını konuk etti.

Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Oh ve Murillo'nun attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Orkun Kökçü'yle bir gol (penaltıdan) daha bulan Beşiktaş, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak rövanş öncesinde önemli avantaj yakaladı.

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BU SEZON 6 RESMİ MAÇI DA GOL YEMEDEN KAZANDI

Bu sezon oynadığı tüm resmi maçlardan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Avrupa'da 5, ligde ise 1 maçta da kalesini gole kapatarak gol yemediği maç sayısını 6'ya çıkardı.

OH, BU SEZON GOLLE TANIŞTI

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Beşiktaş'ın forvet hattında mücadelede eden Hyeon-gyu Oh, bu sezonki ilk resmi golünü attı.

Siyah-beyazlıların bu sezon oynadığı 4 Avrupa maçının yanı sıra ligde de 1 kez görev yapan Güney Koreli oyuncu, 6. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşunda topu kafayla ağlara gönderdi.

Midtjylland ve Hradec Kralove ile oynanan 4 maça onbirde başlayan Oh, Eyüpspor maçına kulübede başlamış ve 63. dakikada Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna girmişti.

BEKLERDEN GOL KATKISI

Beşiktaş, ikinci golü savunmanın sağında ve solunda oynayan iki oyuncusunun işbirliğiyle kaydetti.

Siyah-beyazlı savunmanın solunda oynayan Rıdvan Yılmaz'ın 12. dakikada ortaladığı topu, sağ bekte forma giyen Amir Murillo filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk golde de topu Oh'la buluşturan Rıdvan Yılmaz, Murillo'nun golünde de son pası vererek iki gole de etki etti. Bu gol aynı zamanda Murillo'nun da bu sezonki ilk golü oldu.

VLAHOVIC'TEN SİFTAH

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez taraftarların karşısına çıktı.

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Oyuna yedek kulübesinde başlayan Sırp futbolcu, 60. dakikada Oh'un yerine oyuna dahil oldu. Oyuna Beşiktaşlı taraftarların yoğun tezahüratlarıyla giren Vlahovic'in 69. dakikadaki kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

ORKUN KÖKÇÜ 3. GOLÜNÜ ATTI

Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

Midtjylland'la oynanan maçta Beşiktaş adına sezonun ilk resmi golünü kaydeden milli oyuncu, Danimarka ekibiyle oynanan rövanş karşılaşmasında da penaltıdan fileleri havalandırdı.

Orkun, Oh'un düşürülmesinin ardından kazanılan penaltıda yine topun başına geçti ve 59. dakikada skoru 3-0 yaptı.

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GÜNTEKİN ONAY'DAN BEŞİKTAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris karşısında sergilediği oyunu Hürriyet yazarlarından Güntekin Onay bugün kaleme aldığıı köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı;

GÜNTEKİN ONAY: ITALIANO'NUN BEKLERİ SAHNEDEYDİ

Kabul etmek gerekir ki Beşiktaş zayıf bir takıma karşı oynadı. Erken gollerle 2-0’ı da buldu ve maçın tamamını rakip yarı alanda oynadı.

Açıkçası rakip yarı alanda sürekli etkili pres yapan Beşiktaş, Zalgiris takımına adeta hiç nefes aldırmadı. Siyah beyazlılar, Vincenzo İtaliano yönetiminde oynadığı 6 resmi maçta henüz kalesinde tek gol bile görmedi. Yüksek oyun disiplini, yardımlaşma ve ikili mücadelelerin değerini bilen oyuncu grubu öne çıkan en temel unsurlar.

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OLAITAN VE SALİH ÖZCAN GİBİSİ SÜPER LİG'DE YOK

Daha önceki maçlarda da yazdım; Beşiktaş doğru yolda ve top rakipteyken rakibi oynatmayan agresif bir takım olma yolunda ilerliyor. Herkes isimlere takılıyor belki ama Junior Olaitan gibi dinamik, enerjik, topu öne taşıyan, gollük paslar atabilen ve rakibe baskı yapan futbolcu Süper Lig’deki diğer takımlarda var mı? Bence yok. Aynı şeyler Salih Özcan için de geçerli.

MAÇIN YILDIZI RIDVAN YILMAZ İDİ

Dün maçın yıldızı Rıdvan Yılmaz idi... 2 asist yaptı, Dusan Vlahovic’e de gol attırıyordu. Diğer bek Amir Murillo da gol attı. İki bekin dün 3 gol katkısı var. Bu, İtaliano’nun sisteminde önemli. Dusan Vlahovic dün ilk kez süre aldı. İstekliydi, sadece 1 kez gol bölgesinde istediği topu aldı. Oh’un da dün gol atmış olması değerli. Beşiktaş dün daha farklı kazanmalıydı. Siyah beyazlılar güçlü takım oyunu oynuyor ve son derece iştahlı. Gol yemiyor, pozisyon da vermiyor. Tek eksiği daha yüksek skorlar. Bu da zamanla gelecektir.

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