Kauno Zalgiris-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ± yazdÄ±: Vlahovic ve Trossard'Ä±n form tutmasÄ± ÅŸart! Aksi taktide gol sorunu devam edecek

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BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda Litvanya'nÄ±n Kauno Zalgiris takÄ±mÄ±nÄ± eleyerek adÄ±nÄ± lig aÅŸamasÄ±na yazdÄ±rdÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ, Ä°stanbul'da 3-0 Ã¼stÃ¼n tamamladÄ±ÄŸÄ± ilk maÃ§Ä±n rÃ¶vanÅŸÄ±nda Kauno Zalgiris'e konuk oldu.

DÃ¼ÅŸÃ¼k tempoda oynanan ve ilk yarÄ±sÄ± golsÃ¼z sona eren karÅŸÄ±laÅŸmada siyah-beyazlÄ± takÄ±m, rakibine tek golle kaybetti.

Litvanya temsilcisi, BeÅŸiktaÅŸ'ta Djalo'nun hatasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Oliveira'nÄ±n 64. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle maÃ§Ä± 1-0 kazandÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ, ilk maÃ§taki avantajÄ±nÄ± korudu ve 1 sezon aranÄ±n ardÄ±ndan UEFA Avrupa Ligi'nde lig aÅŸamasÄ±na yÃ¼kseldi.

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GÃœNTEKÄ°N ONAY YAZDI: GOL SORUNU Ã‡Ã–ZÃœLMELÄ°!

HÃ¼rriyet spor yazarlarÄ±ndan GÃ¼ntekin Onay, mÃ¼sabakayÄ± kÃ¶ÅŸesinde deÄŸerlendirdi:

ÅžampiyonluÄŸa oynayan bir takÄ±m kesinlikle minimum 2 golÃ¼n Ã¼zerinde ortalama tutturmalÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in zorlanmadan geÃ§ilmesi gereken bir turdu, Ã–yle de oldu. Åžunu kabul etmek gerekir ki Litvanya basketbolda bir ekol ancak futbolda Avrupaâ€™da hiÃ§bir yeri olmayan bir Ã¼lke. BÃ¶yle mÃ¼tevazÄ± bir rakip karÅŸÄ±sÄ±nda siyah beyazlÄ±larÄ±n hem kendi kulÃ¼p puanÄ±nÄ± hem de Ã¼lke puanÄ±nÄ± arttÄ±racak bir galibiyetle turu geÃ§mesi Ã§ok daha iyi olurdu.

AÃ§Ä±kÃ§asÄ± Ã¶zel maÃ§ tadÄ±nda izleyenlere asla keyif vermeyen, heyecanlandÄ±rmayan; yavaÅŸ ve yavan bir futbol vardÄ± sahada. Top her ne kadar hep BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n ayaÄŸÄ±nda olsa da Zalgiris takÄ±mÄ±nÄ±n da topa sahip olmak gibi bir iddiasÄ± ve talebi de yoktu. BÃ¶yle bir rakip karÅŸÄ±sÄ±nda da pozisyona girmeden gol bulamadan maÃ§Ä± bitirmek teknik direktÃ¶r Vincenzo Ä°talianoâ€™yu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rmeli

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BAZILARI iÃ‡iN iLK 11 ERKEN

Åžunu net bir ÅŸekilde biliyorum ki BeÅŸiktaÅŸ takÄ±mÄ± iyi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ancak ÅŸimdilik bunun oyuna yansÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. AyrÄ±ca da bazÄ± oyuncular iÃ§in ilk 11 henÃ¼z Ã§ok erken. Bunlardan biri Ä°lhan FakÄ±lÄ±. GenÃ§ ve potansiyelli olduÄŸu gerÃ§ek ancak bu sezon resmi maÃ§larda 494 dakika sÃ¼re aldÄ± ve henÃ¼z gol veya asist skor katkÄ±sÄ± yapamadÄ±. BeÅŸiktaÅŸlÄ±larÄ±n genelde beÄŸenmediÄŸi Vaclav Cerny ise 2 gol 1 asist ile oynuyor. Ã‡ek oyuncu geÃ§en yÄ±ldan bu yana da 9 gol, 9 asist ile 18 gole katkÄ± yaptÄ±. Mevcut kadroda Orkun KÃ¶kÃ§Ã¼ ile birlikte en Ã§ok katkÄ± yapan 2 oyuncudan biri.

BeÅŸiktaÅŸâ€™ta Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard henÃ¼z Ä±sÄ±nma turlarÄ±nda. Bu 2 yÄ±ldÄ±zÄ±n bir an Ã¶nce form tutmasÄ± ÅŸart. Aksi takdirde gÃ¶rÃ¼nen o ki BeÅŸiktaÅŸ gol sorunu yaÅŸamaya devam edecek.

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Alanya yenilgisinin ardÄ±ndan tepkiler doÄŸal olarak hakem ve VAR skandalÄ±na yÃ¶neldi. Ancak BeÅŸiktaÅŸ gibi bir takÄ±mÄ±n ligde oynadÄ±ÄŸÄ± EyÃ¼p ve Alanya gibi 2 mÃ¼tevazÄ± rakip karÅŸÄ±sÄ±nda sadece 1 gol atabilmiÅŸ olmasÄ±nÄ± kimse konuÅŸmadÄ±. ÅžampiyonluÄŸa oynayan bir takÄ±m kesinlikle minimum 2 golÃ¼n Ã¼zerinde bir ortalama tutturmalÄ±. DÃ¼n ve Ã¶nceki maÃ§lardaki gibi gol sorunu bir an Ã¶nce Ã§Ã¶zÃ¼lmeli.

DÃ¼n en Ã§ok Salih Ã–zcanâ€™Ä± beÄŸendim. Yeni transferler iÃ§inde en iyisi demiyorum lakin ÅŸu ana kadar Alexander NÃ¼bel ile birlikte en faydalÄ±sÄ±.

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