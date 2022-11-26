Katar'ın Dünya Kupası'ndan elenmesi kesinleşti! Tarihte ilk kez...

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2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar'ın turnuvadan elenmesi kesinleşti. Turnuvanın açılış maçında Enner Valencia'lı Ekvador'a 2-0 mağlup olan Katar, dün oynanan ikinci maçta da Senegal'e 3-1 mağlup oldu. Hollanda ile Ekvador'un 1-1 berabere kalmasıyla Katar'ın turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

Uzun yıllardır ev sahipliği yapacağı bu turnuvaya hazırlanan, yalnızca stadyum yatırımı değil, Milli Takım'a da büyük yatırım yapan ve Barcelona altyapısından Feliz Sanchez'i göreve getirip 2013 yılından itibaren Dünya Kupası'na hazırlanan Katar'ın rüyası gerçeğe dönüşmedi.

İlk kez katıldığı Dünya Kupası'nda Mohammed Muntari ile tarihinin ilk gol sevincini yaşayan Katar, Dünya Kupaları tarihinde grup aşamasında iki mağlubiyet alan ilk ev sahibi takım oldu.

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