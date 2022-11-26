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Katar’da Dünya Kupası’nı izlemeye gelen taraftarların kaldığı bölgede yangın

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#Katar 2022#Dünya Kupası#FIFA
Katar’da Dünya Kupası’nı izlemeye gelen taraftarların kaldığı bölgede yangın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 22:12

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na gelen taraftarların kaldığı Lusail şehrinde büyük bir binada yangın çıktı.

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Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’na gelen taraftarların kaldığı Lusail bölgesinde yangın çıktı. Katar’daki Qetaifan Adası yakınlarından yoğun dumanların yükseldiği bildirilirken, dumanların başkent Doha’dan görüldüğü bildirildi. Yetkililer, yangının kentte inşaat halindeki bir binada çıktığını ve bölgeye acil itfaiye ekipleri ve polis ekibinin yönlendirildiğini belirtti.

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise yangının kontrol altına alındığı ve olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

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#Katar 2022#Dünya Kupası#FIFA

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