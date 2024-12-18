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Katar'da Arda Güler'i şaşırtan olay: Arap dünyasının yeni ikonu! | Fiziksel olarak dönüşen çocuğun dev adımları...

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#Arda Güler#REAL Madrid#Doha
Katarda Arda Güleri şaşırtan olay: Arap dünyasının yeni ikonu | Fiziksel olarak dönüşen çocuğun dev adımları...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 12:33

İspanya La Liga devi Real Madrid, bugün TSİ 20.00'de FIFA Kıtalararası Kupa Final maçında Meksika ekibi Pachuca ile karşı karşıya gelecek. Lusail Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesi Katar'a giden Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler'e özel ilgi gösterildi.

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La Liga devi Real Madrid ile Meksika temsilcisi Pachuca, FIFA Kıtalararası Kupa Final maçında bugün kozlarını paylaşacak. TSİ 20.00'de oynanacak maç öncesi Arda Güler için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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ARDA GÜLER'E ÖZEL İLGİ

Lusail Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesi Katar'a giden Real Madrid takımına futbolseverler özel ilgi gösterdi. Bu ilgiden nasibini en çok alan isimler arasında ise Arda Güler öne çıktı.

PEREZ İLE SOHBET ETTİ

Hatta Real Madrid Başkanı Florentino Perez de takımın maç yemeğini ziyaret ederek Arda Güler'in yanına gitti. Perez'in Güler ile öze bir sohbet gerçekleştirdiği ve ikilinin neşeli olması dikkat çekti.

Katarda Arda Güleri şaşırtan olay: Arap dünyasının yeni ikonu | Fiziksel olarak dönüşen çocuğun dev adımları...

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İspanyol basınından El Mundo'nun haberinde ise milli futbolcu için özel bir yazı kaleme alındı. Yıldız futbolcuya Katar'da özel ilgi gösterildiğine vurgu yapılırken, son dönemdeki yükselişine de parantez açıldı.

"GIRONA KARŞISINDAKİ GOLÜ ÇOK ÖNEMLİ"

Haberde; üzerinde büyük bir baskı olan genç futbolcunun, Girona karşısında kendi adına ilk golünü kaydetmesinin kendisi adına önemli olduğu belirtilirken, Ancelotti'nin Türkiye'ye mesaj göndererek medyanın Arda Güler üzerindeki ilgisini yatıştırdığı kaydedildi.

Arda Güler'in hem İspanya hem de dünyadaki Real Madrid taraftarlarının en çok beğendiği futbolculardan biri olduğu ifade edilirken, takımın oynadığı son maçta Jude Bellingham'la birlikte en çok alkışlanan oyuncu olduğunun altı çizildi.

"ARAP DÜNYASININ YENİ İKONU"

Ayrıca Doha'da oynanacak olan Pachuca maçında dikkatlerin, dini değerlerini önde tutan bir Müslüman olarak öne çıkan Arda Güler'in üzerinde olacağı yazıldı. Milli yıldızın, din ile futbol tutkusu arasındaki bağlantısıyla örnek Arap futbolseverlere örnek olduğu belirtildi.

Arda Güler'in Arap dünyasında milyonlarca hayranı olduğu belirtilirken, Karim Benzema sonrası Arda Güler'in yeni ikon olma yolunda ilerlediği öne sürüldü. Hatta 19 yaşındaki futbolcunun bu nedenle Doha'da büyük bir alkışla karşılandığı kaydedildi.

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"FİZİKSEL OLARAK DÖNÜŞEN BİR ÇOCUK İÇİN DEV ADIMLAR"

Öte yandan Güler'in Real Madrid'de de önemli bir ilerleme kaydettiği ve son iki lig maçına ilk 11'de başlayarak 1 gol - 2 asistlik bir performans sergilediğine vurgu yapıldı. Haberde Arda Güler için '12 ayda fiziksel olarak dönüşen bir çocuk için dev adımlar' ifadeleri kullanıldı.

Katarda Arda Güleri şaşırtan olay: Arap dünyasının yeni ikonu | Fiziksel olarak dönüşen çocuğun dev adımları...

"BRAHIM VE VALVERDE'DEN BÜYÜK DESTEK"

Arda Güler'in fizik gücünü geliştirmek için ekstra çalışmalar yaptığı, diyetini düzenlediği ve kas kütlesi kazandığı da haberde öne çıktı. Ayrıca Arda Güler'in İspanyol kültürüne de uyum sağlamasının anahtar rol oynadığı, Brahim ile Valverde'nin özel desteğiyle Real Madrid'de yer edinme yolunda fiziksel ve zihinsel olarak ileri bir adım attığı vurgulandı.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 19 resmi maça çıkan Arda Güler, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi ve 657 dakika süre aldı.

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#Arda Güler#REAL Madrid#Doha

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