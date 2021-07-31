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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Katar tarihinin ilk olimpiyat altını Tokyo 2020'de Fares İbrahim Elbakh'tan geldi!

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Katar tarihinin ilk olimpiyat altını Tokyo 2020'de Fares İbrahim Elbakh'tan geldi!

Katarlı halterci Fares İbrahim Elbakh, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 96 kiloda altın madalyaya ulaşarak ülkesine tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde halterde madalya mücadeleleri yapıldı.

96 kiloda mücadele eden Katarlı Fares İbrahim Elbakh, koparmada 177, silkmede 225 kilo kaldırdı. Elbakh, silkmede ve toplamda (402) olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti. 23 yaşındaki sporcunun bu başarısı Katar tarihinin ilk olimpiyat şampiyonluğu oldu.

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