MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKatar ekibi El Sadd, teknik direktör Xavi'nin sözleşmesini uzattı
GeriFutbol Katar ekibi El Sadd, teknik direktör Xavi'nin sözleşmesini uzattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.07.2020 - 18:37,Son Güncelleme:

Katar ekibi El Sadd, teknik direktör Xavi'nin sözleşmesini uzattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Katar ekibi El Sadd, teknik direktör Xavi'nin sözleşmesini uzattı
Abone Olgoogle-news

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd, İspanyol teknik adam Xavi Hernandez'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki teknik adamın 2020-2021 sezonunda takımın başında kalacağı duyuruldu.

Futbolculuğu döneminde Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, futbolu bıraktığı El Sadd ekibinde 86 karşılaşmada 22 gole imza atmıştı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle