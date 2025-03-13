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Katalan medyasından Arda Güler için sürpriz transfer iddiası! 'Türk yıldızın kiralık gideceği olası adres belli oldu'

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#Arda Güler#Real Madrid#Leipzig
Katalan medyasından Arda Güler için sürpriz transfer iddiası Türk yıldızın kiralık gideceği olası adres belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 11:47

Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan A Milli Takımımızın genç yıldızı Arda Güler'in geleceği konuşulmaya devam ediyor. Katalan medyasında çıkan habere göre Arda'nın ayrılığına kesin gözüyle bakılırken kiralık gitmesi muhtemel kulübü de açıklandı.

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A Milli Takımımızın yıldız futbolcusu Arda Güler, Türkiye'deki parlak döneminin ardından Avrupa futbolunun en umut vaat eden oyuncularından biri olarak Real Madrid'e transfer oldu. Genç oyuncu transfer piyasasında oldukça rağbet görüyordu. Barça onu kadrosuna katmaya çok yaklaşmıştı ancak Florentino Pérez ondan önce davrandı ve Real Madrid'e imza attırdı.

Arda Güler genç yaşında etkileyici bir yetenek sergilediği için Bernabéu'ya gelişi büyük bir beklentiyle karşılandı. Ancak Real Madrid'deki ilk sezonu sakatlıklarla gölgelendi ve bu da onun hemen parlamasını engelledi.

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İLK YIL SAKATLIKLARLA UĞRAŞTI

Arda Güler, Real Madrid'de sezona çok yüksek beklentilerle başladı ancak sakatlıklar onun gelişimini yavaşlattı. Zorluklara rağmen sakatlığını atlatıp sezonun son bölümünde forma şansı bulan Türk oyuncu performansıyla izleyenleri etkiledi. Ortaya koyduğu oyun kalitesi, vizyonu ve oyun kurma yeteneği, muazzam potansiyelinin sinyallerini veriyordu. Ancak istikrar eksikliği ve takım içi rekabet Arda Güler'in ilk sezonunda beklenen başarıyı göstermesini engelledi.

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ARDA GÜLER İÇİN BU YIL DA AYNI GİDİYOR

Bu yıl Arda Güler için değişen bir şey yok. Herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen genç orta saha oyuncusu neredeyse hiç forma şansı bulamıyor. Şu ana kadar 1.082 dakika sahada kalan Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin ilk 11'inde kendine yer bulamadı.

Katalan medyasından Arda Güler için sürpriz transfer iddiası Türk yıldızın kiralık gideceği olası adres belli oldu

Real Madrid orta sahasında Modric, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham ve Ceballos gibi kilit rolleri üstlenen oyuncularla çok fazla rekabet var. Büyük yeteneğine rağmen, Türk yıldızın fırsat bulamaması Real Madrid'deki geleceği hakkında şüphelere yol açtı.

ARDA GÜLER İÇİN EN OLASI ROTA: RB LEIPZIG

Katalan haber sitesi e-noticias’ın haberine göre ön plana çıkamaması ve Arda Güler'in içinde bulunduğu zor durum göz önüne alındığında, Real Madrid’den ayrılması gelişimi için en iyi seçenek olabilir. Bu bağlamda, genç yetenekleri geliştirme konusunda son derece başarılı olan Alman kulübü RB Leipzig, Türk oyuncu için en olası hedef olarak ortaya çıktı.

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Habere göre, Alman kulübü, Arda Güler (ve aynı zamanda Endrick) için Real Madrid'in Türk oyuncu üzerindeki bonservis ve geri çağırma hakkını sürdürmesine olanak tanıyacak bir kiralık anlaşma hazırlıyor. Amaç, Arda'nın Bundesliga gibi rekabetçi bir ligde kaliteli bir oyun süresi kazanması.

Katalan medyasından Arda Güler için sürpriz transfer iddiası Türk yıldızın kiralık gideceği olası adres belli oldu

LEİPZİG'TE YENİDEN GÜVEN KAZANABİLİR

RB Leipzig'in gelecek vaat eden genç oyuncuları geliştirmek için mükemmel bir kulüp olduğunu kanıtlamış olması, bu hamleyi Arda Güler için cazip bir seçenek haline getiriyor. Bu transfer sayesinde Arda, kariyerinde bir sonraki adımı atmadan önce gelişmeye devam etmek için kendine olan güvenini yeniden kazanabilir.

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REAL MADRİD YAKIN ZAMANDA KARARI VERECEK

Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği hala belirsiz. RB Leipzig'e yapılacak bir kiralık transfer, Türk orta saha oyuncusunun yeniden ön plana çıkması ve gelişimini sürdürmesi için mükemmel bir fırsat olabilir. Real Madrid ise onun gelişimini yakından takip ederek kariyerindeki bir sonraki adıma yakın zamanda karar verecek.

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#Arda Güler#Real Madrid#Leipzig

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