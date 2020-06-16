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Haber Giriş: 16.06.2020 - 16:23,Son Güncelleme:

Kastamonu Belediyespor'da Ceren Coşkun'un sözleşmesi uzatıldı

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Kastamonu Belediyespor'da Ceren Coşkun'un sözleşmesi uzatıldı
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Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da Ceren Coşkun'un sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

Ceren, Kastamonu'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Burası artık benim evim. 37 numarayı giymekten ve bu şanlı taraftarın karşısında oynamaktan gurur duyuyorum. Avrupa'da önemli hedeflerimiz var. İnşallah bu sezon hedeflerimize ulaşırız" diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor'da 7 sezondur forma giyen Ceren Coşkun, pivot pozisyonunda oynuyor.

Kastamonu Belediyesporda Ceren Coşkunun sözleşmesi uzatıldı

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