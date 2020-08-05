MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriKastamonu Belediyespor, Helle Thomsen ile anlaştı
GeriDiğer Kastamonu Belediyespor, Helle Thomsen ile anlaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Diğer
AA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 17:06,Son Güncelleme:

Kastamonu Belediyespor, Helle Thomsen ile anlaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kastamonu Belediyespor, Helle Thomsen ile anlaştı
Abone Olgoogle-news

Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı antrenör Helle Thomsen ile anlaştıklarını duyurdu.

Geçen sezonun ardından antrenör Hakan Günal ile yollarını ayıran Kastamonu Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Thomsen'in İsveç ve Hollanda milli takımlarında antrenörlük yaptığı belirtildi.



Thomsen'in Avrupa kupası başta olmak üzere birçok kupa kazandığı aktarılan açıklamada, "Deneyimli antrenör Helle Thomsen gelecek sezon takımımızı çalıştıracak. Kastamonu ve Türk hentboluna eşsiz katkılar sunacağına inandığımız hocamıza takımımıza hoş geldin diyor, başarı dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz. Helle Thomsen, Kastamonu hentboluna ve Türk hentboluna hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle