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Haber Giriş: 23.06.2020 - 11:56,Son Güncelleme:

Kastamonu Belediyespor, DELO Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak

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Kastamonu Belediyespor, DELO Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak
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Avrupa Hentbol Federasyonu'na (EHF) tarafından DELO Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar arasında Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'a yer verilmedi.

EHF'nin belirlediği kriterleri tutan 9 takım Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katıldı. DELO Şampiyonlar Ligi'ne katılacak diğer 7 takım için Kastamonu Belediyespor ile Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 12 takım başvuruda bulundu.

Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından yapılan değerlendirmede, Kastamonu ekibinin başvurusu kabul edilmedi. Kastamonu Belediyespor bu sezon EHF Kupası'nda mücadele edecek. Kastamonu temsilcisi, geçen sezon EHF kupası'nda çeyrek final oynamıştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 7 takımın ise başvuran 12 takım arasından EHF tarafından seçileceği aktarılan açıklamada, "Kastamonu olarak tescillenen 2019-2020 sezonunu birinci tamamladık. EHF Kupası'nda çeyrek final oynadık. Bu sene S?ampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için EHF'ye başvurumuzu yaptık. Toplamda 16 takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için sosyal medya üzerinden kampanya başlatıldığı ve taraftarlardan kampanyaya destek vermeleri çağrısı yapıldı.

Kastamonu Belediyespor, DELO Şampiyonlar Ligine katılamayacak

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