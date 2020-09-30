Kaspersky, Sangal Esports ile iş birliği yaptığını duyurdu

Kaspersky Türkiye Bölge Temsilcisi Mücahit Hoşcan “Kaspersky olarak genç ruhlu, yüksek istikrarlı ve cesaret sahibi bir ekip olan Sangal Esports'un Türkiye ve yurtdışındaki başarılarından ilham alıyoruz. Bunlar özellikle Kaspersky'ye yakın olan nitelikler ve şirket değerlerimizle uyuşuyor. Bu iş birliğinden dolayı çok mutluyuz. Sangal Esports'a büyük zaferler ve başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Sangal Esports takımı kurucu ortağı Emre Ergül ise iş birliği hakkında “Önde gelen küresel bir siber güvenlik şirketi olan Kaspersky ile iş birliği yapmak bizim için büyük bir zevk. Kaspersky’nin yüksek hızda performansı ve sürekli olarak başarıyı hedefleyen değerlerini biz de en içten şekilde benimsiyoruz” ifadelerinde bulundu. Ayrıca güvenliğin profesyonel oyunlarda da küçümsenmemesi gereken önemli bir faktör olduğuna dikkat çeken Ergül “Güçlü bir güvenlik çözümü, oyuncuların bilgisayarlarının sistemini yavaşlatmadan kötü amaçlı yazılımlara ve kimlik avı saldırılarına uğramasını engelleyerek koruma sağlayabilir” dedi.

Çevrimiçi ortamdaki herkes gibi, oyuncuların da veri ihlalleri, hesap çalıntıları, çeşitli sosyal mühendislik ve kimlik avı dolandırıcılıklarının kurbanı olma ihtimalleri bulunuyor. Profesyonel oyuncuların, oyuna özgü karakterleri ve profilleri korumaya yönelik ek kaygıları da vardır çünkü bu veriler bazen hatalar, harici uygulamalar ve diğer kötü niyetli eylemler tarafından silinebilir.

Kaspersky uzmanları, oyuncuları kötü niyetli kullanıcılar tarafından çevrimiçi oyun dünyasında en çok tercih edilen taktiklerin sosyal mühendislik ve özellikle de kimlik avı olduğu konusunda uyarıyor. Örneğin siber suçlular, oyuncuların popüler oyunlarındaki adlarını kullanarak, kayıtlı oyun hesaplarından şifreleri toplamak için sahte web sitelerine çekmeye çalışıyorlar.

Oyuncuların oyun oynarken dikkat etmesi gereken üç temel güvenlik başlığı ise şöyle: