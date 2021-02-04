Kasketleri takın Fırtına geliyor

Beşiktaş deplasmanında alınan 2-1’lik galibiyetin ardından verdikleri pozla tüm şehirde kasket modası başlatan Trabzonspor, bugün saat 19.00’daki maçta Denizli’yi geçip iyi havayı sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Süper Lig’de 9. haftadan itibaren takımın başına geçen Abdullah Avcı, bordo mavililerin başarısında büyük rol oynadı. Tecrübeli teknik adamdan önceki 8 haftada sadece 6 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, 2.5 aylık süre içerisinde büyük bir değişim yaşayarak, gözünü artık liderliğe dikti. Alanya’nın Kayseri deplasmanında berabere kalmasının ardından Trabzonspor, bugün sahasında karşı karşıya geleceği Denizlispor’u mağlup etmesi durumunda, 39 puana ulaşacak ve Akdeniz ekibini geçip dördüncü sıraya yükselecek.

Kasketle birlikte gelen sinerji

Süper Kupa’da son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek kötü başladığı, ardından toparlandığı sezonda kupa kaldıran bordo maviler, son olarak Beşiktaş deplasmanında kazanarak çıkışını devam ettirdi. Vodafone Park’taki maçın ardından tüm takım kasketle

poz verirken, bu görüntü çok konuşuldu. Avcı’nın “Kasketi çok seviyorum. Süper Kupa maçından önce söylemiştim. Ahmet Suat Özyazıcı eşofman üstüne kasket takmış. Çok hoşuma gitti” sözleriyle beraber Trabzon şehrindeki kasket satışlarında da patlama yaşandı.

6 maçta 5 galibiyetle çok formda

Süper Lig’de 26 Aralık 2020’de iç sahada alınan 2-1’lik Galatasaray yenilginin ardından çabuk toparlanan Trabzonspor, sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. Bordo mavililer, bugün 19.00’deki karşılaşmada sahasında Denizlispor’u mağlup ederek

hem galibiyet serisini 4 maça çıkarmak, hem yenilmezliğini 7 karşılaşmaya yükseltmek hem de 4. sıraya çıkmak istiyor. 7 maçlık kazanamama şanssızlığını son olarak Göztepe’yi 2-1 yenerek kıran Denizlispor ile Fırtına arasındaki ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 bitmişti.

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