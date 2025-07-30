Kasımpaşa'ya İzlandalı orta saha!

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bologna'nın 23 yaşındaki İzlandalı orta saha oyuncusu Andri Fannar Baldursson ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Breidablik, Bologna, Kopenhag, NEC Nijmegen ve Elfsborg gibi takımlarda oynayan Baldursson, İzlanda Milli Takımı'nın formasını da 10 kez sırtına geçirdi.

6. TRANSFER OLDU

Kasımpaşa, Baldursson'un imzasıyla birlikte yaz transfer dönemindeki 6. transferini gerçekleştirmiş oldu.

Lacivert-beyazlılar daha önce Attila Szalai, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barası, Cem Üstündağ ve Kubilay Kanatsızkuş gibi isimleri renklerine bağlamıştı.