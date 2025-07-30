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Kasımpaşa'ya İzlandalı orta saha!

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#Transfer#Kasımpaşa#Andri Fannar Baldursson
Kasımpaşaya İzlandalı orta saha
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 15:35

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bologna'nın İzlandalı orta saha oyuncusu Andri Fannar Baldursson'u kadrosuna kattı.

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bologna'nın 23 yaşındaki İzlandalı orta saha oyuncusu Andri Fannar Baldursson ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Breidablik, Bologna, Kopenhag, NEC Nijmegen ve Elfsborg gibi takımlarda oynayan Baldursson, İzlanda Milli Takımı'nın formasını da 10 kez sırtına geçirdi.

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6. TRANSFER OLDU

Kasımpaşa, Baldursson'un imzasıyla birlikte yaz transfer dönemindeki 6. transferini gerçekleştirmiş oldu.

Lacivert-beyazlılar daha önce Attila Szalai, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barası, Cem Üstündağ ve Kubilay Kanatsızkuş gibi isimleri renklerine bağlamıştı.

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#Transfer#Kasımpaşa#Andri Fannar Baldursson

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