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GeriFutbol Kasımpaşa'ya Çek orta saha! 1 yıllığına kiraladılar
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Futbol
Haber Giriş: 05.07.2021 - 19:47 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa'ya Çek orta saha! 1 yıllığına kiraladılar

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Kasımpaşa'ya Çek orta saha! 1 yıllığına kiraladılar

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Çekya Ligi takımlarından Sparta Prag forması giyen Michal Travnik’i 1 yıllığına kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Çek futbolcu Michal Travnik'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çekya'nın Sparta Prag takımından kiralanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Travnik, geçen sezon tüm kulvarlarda 25 maçta forma giydi.

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