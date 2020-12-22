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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 10:28 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa'nın konuğu Gaziantep FK! İç sahada yenilgisiz...

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Kasımpaşa'nın konuğu Gaziantep FK! İç sahada yenilgisiz...
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Kasımpaşada Gerard Gohou kadro dışı bırakıldı
Kasımpaşa'da Gerard Gohou kadro dışı bırakıldı

Kasımpaşa, bu sezon çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, 18 puanla 10. sırada yer alıyor.

İç saha maçlarında yenilgisi olmayan İstanbul ekibi, 6 maçtan 4 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

 

Kasımpaşanın konuğu Gaziantep FK İç sahada yenilgisiz...

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