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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 03.10.2020 - 12:48 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa'nın konuğu Galatasaray

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Kasımpaşa'nın konuğu Galatasaray
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Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış karşılaşmasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Kasımpaşa, ligde oynadığı 3 maçta bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor karşısında sahadan puansız ayrılan lacivert-beyazlı takım, sahasında ise Çaykur Rizespor'u mağlup etti.

Lacivert-beyazlılarda sakatlığı bulunan yeni transfer Gilbert Koomson ile kart cezalısı Anıl Koç, müsabakada forma giyemeyecek.

Kasımpaşanın konuğu Galatasaray

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