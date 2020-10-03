Kasımpaşa'nın konuğu Galatasaray
Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış karşılaşmasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Kasımpaşa, ligde oynadığı 3 maçta bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor karşısında sahadan puansız ayrılan lacivert-beyazlı takım, sahasında ise Çaykur Rizespor'u mağlup etti.
Lacivert-beyazlılarda sakatlığı bulunan yeni transfer Gilbert Koomson ile kart cezalısı Anıl Koç, müsabakada forma giyemeyecek.
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