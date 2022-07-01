Kasımpaşa'nın kalecisi Harun Tekin Eyüpspor'la anlaştı

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Son olarak Kasımpaşa'nın kalesini koruyan Harun Tekin 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor'la anlaştı.

Lacivert beyazlı ekibin bonservis talebinde bulunduğu Harun Tekin için kulüpler uzun süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Her iki taraf kısa süre önce el sıkıştı. Oyuncu da Eyüpspor'un teklifi kabul ederken Harun Tekin, yeni takımının Bolu'daki kampına dahil oldu.

Kasımpaşa’nın Ertuğrul Taşkıran ile birlikte satış listesine koyduğu Harun Tekin, Eyüpspor'un Süper Lig hedefi için ter dökecek. Dün 11 transfer açıklayan Eyüpspor'un Harun Tekin'i de resmi olarak duyurması bekleniyor.

BURSASPOR'DA YILDIZI PARLADI

Bursaspor'da yıldızı parlayan Harun Tekin uzun yıllar görev yaptığı yeşil beyazlılarda 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Altay Bayındır'ın arkasında görev yapan ve fazla forma şansı bulamayan Harun, daha sonra Kasımpaşa'nın yolunu tutumuştu.