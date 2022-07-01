Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Kasımpaşa'nın kalecisi Harun Tekin Eyüpspor'la anlaştı

#Harun Tekin#Eyüpspor#Kasımpaşa
Kasımpaşanın kalecisi Harun Tekin Eyüpsporla anlaştı

Bursaspor ve Fenerbahçe'de forma giydikten sonra Kasımpaşa'nın yolunu tutan Harun Tekin, yeni sezonda TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Eyüpspor'da forma giyecek.

Haberin Devamı

Son olarak Kasımpaşa'nın kalesini koruyan Harun Tekin 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor'la anlaştı.

Lacivert beyazlı ekibin bonservis talebinde bulunduğu Harun Tekin için kulüpler uzun süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Her iki taraf kısa süre önce el sıkıştı. Oyuncu da Eyüpspor'un teklifi kabul ederken Harun Tekin, yeni takımının Bolu'daki kampına dahil oldu.

Kasımpaşa’nın Ertuğrul Taşkıran ile birlikte satış listesine koyduğu Harun Tekin, Eyüpspor'un Süper Lig hedefi için ter dökecek. Dün 11 transfer açıklayan Eyüpspor'un Harun Tekin'i de resmi olarak duyurması bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Eyüpspordan tam 11 transfer Alpaslan Öztürk ve 10 isim...Eyüpspor'dan tam 11 transfer! Alpaslan Öztürk ve 10 isim...Haberi Görüntüle

 BURSASPOR'DA YILDIZI PARLADI

Bursaspor'da yıldızı parlayan Harun Tekin uzun yıllar görev yaptığı yeşil beyazlılarda 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Altay Bayındır'ın arkasında görev yapan ve fazla forma şansı bulamayan Harun, daha sonra Kasımpaşa'nın yolunu tutumuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Harun Tekin#Eyüpspor#Kasımpaşa

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: NBAde inanılmaz gün Nikola Jokicten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

Son dakika: NBA'de inanılmaz gün! Nikola Jokic'ten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

#Nikola Jokic
Dikkat Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

Dikkat! Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

#Sağlık
Son dakika Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika! Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

#Asgari Ücret

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: NBAde inanılmaz gün Nikola Jokicten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

Son dakika: NBA'de inanılmaz gün! Nikola Jokic'ten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

#Nikola Jokic
Dikkat Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

Dikkat! Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

#Sağlık
Son dakika Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika! Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

#Asgari Ücret