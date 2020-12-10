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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 13:52 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa'nın Denizlispor! Takımda 7 eksik...

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Kasımpaşa'nın Denizlispor! Takımda 7 eksik...
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın açılış müsabakasını hakem Ramazan Keleş yönetecek.

Süper Lig'de bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen Kasımpaşa, çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, 15 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

Denizlispor zincir kırmak istiyor Kasımpaşaya karşı 8 maçta...
Denizlispor zincir kırmak istiyor! Kasımpaşa'ya karşı 8 maçta...

Ligde 7. haftayı bay geçen Yukatel Denizlispor ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırabildi. Yeşil-siyahlılar, 20. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Florent Hadergjonaj'ın yanı sıra Julian Jeanvier, Oussama Haddadi, Ahmet Oğuz, Aytaç Kara, Gilbert Koomson ve Gerard Gohou karşılaşmada forma giyemeyecek.

 

Kasımpaşanın Denizlispor Takımda 7 eksik...

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