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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 18:00 | Son Güncelleme:

Kasımpaşalı Tarkan Serbest ameliyat edildi

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Kasımpaşalı Tarkan Serbest ameliyat edildi
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Kasımpaşalı futbolcu Tarkan Serbest, sağ omuz çıkığı nedeniyle ameliyat edildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tarkan Serbest'in ameliyatının Liv Hospital'da doktor Selahattin Özyürek tarafından başarıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, "Oyuncumuz Tarkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini diliyoruz" denildi.

Kasımpaşalı Tarkan Serbest ameliyat edildi

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