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Kasımpaşalı Stephane Bahoken deprem anını anlattı: Yatağa sarılıp geçmesini bekledim

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#Stephane Bahoken#Kasımpaşa#Deprem Hatay
Kasımpaşalı Stephane Bahoken deprem anını anlattı: Yatağa sarılıp geçmesini bekledim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 10:20

Kasımpaşa'nın Fransız futbolcusu Stephane Bahoken, Hatay maçı için gittikleri şehirde depreme yakalanma anını anlatırken ucuz kurtulduklarını ifade etti.

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Kasımpaşa'nın Fransız futbolcusu Stephane Bahoken, Hatay maçı için gittikleri şehirde depreme yakalanma anını Fransız basınına anlattı.

Le Parisien'e röportaj veren Bahoken, "Sabah saat 4'te otel sallanmaya başladı.. Uyuyordum ve birden yatağımın sallandığını fark ettim. Dolaplar ve pencereler kırılmaya başladı. Depremin her geçen saniye şiddeti daha da arttı. En az 5-6 dakika sürmüş gibi hissettim" sözlerini kullandı.

Hayatta kalmalarının mucize olduğunu ifade eden Bahoken, "Otelimiz depreme dayanıklı olduğu için şanslıydık. Yatağıma sarılıp depremin geçmesini bekledim. Tüm eşyalarımı toplayarak takım arkadaşlarımla birlikte hareket ettim. Bazıları çıplak ayakla çıktı. Otelin önüne çıktığımızda yıkılan binaları görünce bizim otel de başımıza yıkılabilirdi diye düşündüm. Bu depremde gerçekten ölebilirdik. Ölümü ucuz atlattık" açıklamasını yaptı.

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#Stephane Bahoken#Kasımpaşa#Deprem Hatay

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