Kasımpaşalı Haris Hajradinovic açıkladı: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum | Transfer Haberleri

Süper Lig'de takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda takım bütçesini aşağı çekerek genç isimlere yönelecek olan Beşiktaş'la ilgili Kasımpaşalı Haris Hajradinovic'ten sürpriz bir açıklama geldi.

Sport1'e konuşan yetenekli futbolcu, "Zamanı geldiğinde, bir teklif varsa oturup konuşacağız. Bir gün Beşiktaş formasıyla oynamak istiyorum, ancak bir sonraki dönemde neler olacağını göreceğiz. Hiçbir şeyin imkansız olmadığını söylemeliyim" ifadelerini kullandı.

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