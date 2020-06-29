MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKasımpaşalı Haris Hajradinovic açıkladı: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum | Transfer Haberleri
GeriFutbol Kasımpaşalı Haris Hajradinovic açıkladı: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum | Transfer Haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.06.2020 - 18:42,Son Güncelleme:

Kasımpaşalı Haris Hajradinovic açıkladı: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum | Transfer Haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kasımpaşa'da forma giyen Boşnak futbolcu Haris Hajradinovic, ülke basınına verdiği röportajda Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söyledi.

Süper Lig'de takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda takım bütçesini aşağı çekerek genç isimlere yönelecek olan Beşiktaş'la ilgili Kasımpaşalı Haris Hajradinovic'ten sürpriz bir açıklama geldi.

Sport1'e konuşan yetenekli futbolcu, "Zamanı geldiğinde, bir teklif varsa oturup konuşacağız. Bir gün Beşiktaş formasıyla oynamak istiyorum, ancak bir sonraki dönemde neler olacağını göreceğiz. Hiçbir şeyin imkansız olmadığını söylemeliyim" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşalı Haris Hajradinovic açıkladı: Beşiktaşta oynamak istiyorum | Transfer Haberleri

Kasımpaşalı Haris Hajradinovic açıkladı: Beşiktaşta oynamak istiyorum | Transfer Haberleri

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle