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GeriFutbol Kasımpaşalı Aytaç Kara bonservisini alırsa Galatasaray’da
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Haber Giriş: 29.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kasımpaşalı Aytaç Kara bonservisini alırsa Galatasaray’da

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Kasımpaşalı Aytaç Kara bonservisini alırsa Galatasaray’da
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Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Aytaç Kara ile söz kesti.

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sezona istediği gibi başlayamayan fakat sonraki dönemde toparlanıp liderliğe kadar yükselen sarı kırmızılılar işi sıkı tutuyor.

Galatasarayda yine yeniden Onyekuru
Galatasaray'da yine yeniden Onyekuru

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, halen forma giydiği Kasımpaşa’dan bonservisini alması halinde ocak ayındaki ara transfer döneminde 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 12 maça çıkan Aytaç kara 2 gol, 2 de asist yapmıştı. 

Kasımpaşalı Aytaç Kara bonservisini alırsa Galatasaray’da

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