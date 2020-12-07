Kasımpaşalı Armin Hodzic'ten transfer ve Edin Visca itirafı!

Kasımpaşa'da forma giydiği için duyduğu memnuniyeti dile getiren Hodzic, "Burada oldukça mutluyum. Takım olarak formdayız. İyi ve oldukça güçlü bir kadromuz var. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bu iyi kadronun yapabildiğinin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

"FUAT ÇAPA HEM İYİ HOCA, HEM DE İYİ BİR İNSAN"

Teknik direktör Fuat Çapa'nın takımın başına geçmesinin ardından kısa bir süre geçtiğini ancak bu sürede takımla çok yakından ilgilendiğini söyleyen Bosnalı golcü, "Burada biz profesyonelleriz. Yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Teknik direktör değişikliklerinden bağımsız olarak her teknik adamın bizden istediği şeyleri hem antrenmanda hem de maçta göstermek zorundayız. Dediğim gibi en iyi şekilde, hocanın istediği şekilde antrenman ve maçları götürmeliyiz. Fuat hocanın bu kısa sürede çok iyi hoca ve çok iyi bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi bir profesyonel. Takıma ve bütün oyunculara ilgisini gösteriyor" şeklinde konuştu.

"KORONAVİRÜS SADECE FUTBOLU DEĞİL TÜM DÜNYAYI ETKİLEDİ"

Koronavirüs salgınının sadece futbol dünyasını değil, herkesi etkilediğinin altını çizen Hodzic, "Tabii ki çok zor. Ben de bu hastalığa yakalandım ve daha sonra atlattım. Sadece futbol değil, bütün dünyada etkili oldu. Bütün insanları etkiledi. Biz futbolcular olarak antrenmanlara ve maçlara hazır olmaya çalışıyoruz. Yapabileceğimiz tek şey bu. Bütün dünyayı etkileyen bir durum var. Biz de elimizden geldiğince antrenmanlara ve maçlara konsantre olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DİNAMO ZAGREB'TE OYNARKEN BİRÇOK TEKLİF ALDIM"

Kariyerinin hemen başında gollü sezonlar yaşayan ve bu performanslarının ardından birçok transfer teklifi aldığını açıklayan Hodzic, "Özellikle Dinamo Zagreb'te oynarken, orada geçirdiğim iyi sezonlardan sonra birçok teklif aldım. Tabii bununla alakalı hiçbir zaman bilemiyoruz. O zaman çalıştığım hoca ve kulüplerle konuştuğum zaman, kulüpte kalmaya, teklifleri değerlendirmemeye karar verdim. Daha sonra orada kaldım ve işimi yapmaya devam ettim. Birçok teklif geldi ama ben kulübümde kalmayı tercih ettim" dedi.

"SANKİ 5-10 YILDIR BURDAYMIŞIM GİBİ HİSSETTİM"

Geldiği andan bu yana kendini takımın bir parçası olarak hissettiğine dikkat çeken Armin Hodzic, şöyle konuştu:

"Buraya geldiğim ilk günden itibaren bu ailenin bir parçası gibi hissetmeye başladım. Sanki 5-10 yıldır buradaymışım gibi hissettim. Hem kamplarda, hem tesislerde, hem de antrenmanda bu duyguyu hissettim. Burada herkes sevecen, cana yakın ve yardımsever. O yüzden sadece buraya odaklanmış durumdayım. Burada olmayı, bulunmayı çok istiyorum. Bu kulüp için iyi oynamaya, goller atmaya ve maçlar kazanmaya devam etmek istiyorum."

"GELMEDEN ÖNCE VİSCA İLE KONUŞTUM"

Türkiye'ye transfer olmadan önce burada forma giyen Bosnalı oyunculardan fikir aldığını belirten Hodzic, şu ifadeleri kullandı:

"Gelmeden önce Visca ve diğer Bosnalı oyuncularla konuştum. Herkes burayla alakalı çok güzel, olumlu şeyler söyledi. Onlarla konuştuktan sonra da Türkiye'ye geldim."

"BOSNALI OYUNCULAR TÜRKİYE'DE KENDİLERİNİ EVİNDE GİBİ HİSSEDİYOR"

Bosna Hersekli birçok futbolcunun Türkiye'de uzun yıllar kalmasının sebepleri sorulan Hodzic, şöyle cevap verdi:

"Bosnalı oyuncular Türkiye'ye geldiklerinde kendilerini evinde gibi hissediyor. Çünkü iki ülkeye baktığınız zaman ki kardeş ülke diyebilirsiniz. O yüzden Bosnalı oyuncular kendilerini ülkelerinde gibi hissediyor. Bence sebeplerden biri bu. Diğer sebep ise oyuncunun çalışması ve gösterdiği performansla alakalı."

"HEDEFLERİMDEN BİRİSİ DE MİLLİ TAKIMA GİTMEYE DEVAM ETMEK"

Bosna Hersek Milli Takımı'na dair hedefleri de sorulan Hodzic, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben zaten bunun için mücadele ediyorum. Orası benim ülkem. Ülkem için oynamak çok önemli ve güzel. Milli takıma gitmeye devam etmek ve orada bulunmak benim hedeflerimden birisi."

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