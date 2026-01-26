×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Kasımpaşa'dan Szalai kararı: Emre Belözoğlu 'Beklentimizin altında' demişti...

Güncelleme Tarihi:

#Kasımpaşa#Emre Belözoğlu#Attila Szalai
Kasımpaşadan Szalai kararı: Emre Belözoğlu Beklentimizin altında demişti...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 23:31

Kasımpaşa Macar stoper Attila Szalai'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Haberin Devamı

Kasımpaşa'nın sezon başında Hoffenheim'dan kiralık kadrosuna kattığı Attila Szalai'nin Türkiye'deki ikinci dönemi kısa sürdü.

"BEKLENTİMİZİN ALTINDA" DEMİŞTİ 

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından oyuncusu Attila Szalai için Szalai'nin performansı bizim adımıza geldiğimiz günden beri ne yazık ki beklentimizin altında. Onunla alakalı bir karar alma durumumuz önümüzdeki hafta olabilir ama bununla alakalı net bir yere varmadık. Transfer dönemi dinamik, kararlar olabilir." sözlerini sarf etmişti. 

Gözden KaçmasınBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Panik transferi yapmayacağızBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı: 'Panik transferi yapmayacağız'Haberi görüntüle

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ 

İstanbul ekibi deneyimli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Szalai, Trendyol Süper Lig'de bu sezon lacivert-beyazlı formayla 15 maça çıktı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kasımpaşa#Emre Belözoğlu#Attila Szalai

BAKMADAN GEÇME!