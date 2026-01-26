Kasımpaşa'dan Szalai kararı: Emre Belözoğlu 'Beklentimizin altında' demişti...

Haberin Devamı

Kasımpaşa'nın sezon başında Hoffenheim'dan kiralık kadrosuna kattığı Attila Szalai'nin Türkiye'deki ikinci dönemi kısa sürdü.

"BEKLENTİMİZİN ALTINDA" DEMİŞTİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından oyuncusu Attila Szalai için Szalai'nin performansı bizim adımıza geldiğimiz günden beri ne yazık ki beklentimizin altında. Onunla alakalı bir karar alma durumumuz önümüzdeki hafta olabilir ama bununla alakalı net bir yere varmadık. Transfer dönemi dinamik, kararlar olabilir." sözlerini sarf etmişti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

İstanbul ekibi deneyimli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Szalai, Trendyol Süper Lig'de bu sezon lacivert-beyazlı formayla 15 maça çıktı.

