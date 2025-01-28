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Kasımpaşa'dan sürpriz açıklama: 5-4'lük galibiyet sonrası Hakan Keleş ile yollar ayrıldı!

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#Kasımpaşa#Hakan Keleş#Süper Lig
Kasımpaşadan sürpriz açıklama: 5-4lük galibiyet sonrası Hakan Keleş ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 00:37

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 5-4 yenen Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Keleş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Kasımpaşa ile Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve ev sahibi ekibin 5-4'lük üstünlüğüyle sonuçlanan maç sonrası sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Keleş ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Mavi - beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Keleş ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

8 MAÇA ÇIKTI

Keleş, Kasımpaşa'daki görevine 14 Kasım 2024'te başlamış ve takımın başında 8 maça çıkmıştı. Keleş bu maçlarda 2 galibiyet - 5 beraberlik - 1 mağlubiyet alarak 1.38'lik puan ortalaması yakalamıştı.

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