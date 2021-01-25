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GeriFutbol Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a Fode Koita için transfer açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 17:03 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a Fode Koita için transfer açıklaması!

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Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a Fode Koita için transfer açıklaması!
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Süper Lig takımlarından Kasımpaşa cephesinden, transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılan Fode Koita hakkında açıklama geldi.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta tüm gözler Fode Koita ve Hulk transferlerine çevrildi.

Beşiktaş, Hulk transferini gerçekleştirememesi halinde Fode Koita'yı kadrosuna katmak için Kasımpaşa'yla resmi görüşmelere başlayacak.

Koita'nın Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılmasının ardından bu isim ön plana çıkarken Kasımpaşa'dan transfer için açıklama geldi.

SÜPER LİG'DEN 3 TAKIM TALİP

A Spor'a konuşan Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, "Hem başkan Ahmet Nur Çebi hem de Sergen Yalçın, bizden Koita'yı istedi. Koita'yı Süper Lig'den 3 takım istiyor." sözlerini kullandı.

Kasımpaşadan Beşiktaşa Fode Koita için transfer açıklaması

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