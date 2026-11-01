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Kasımpaşa'dan Beşiktaş maçında kırmızı kart itirazı! Emre Belözoğlu çıldırdı

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#Kasımpaşa-Beşiktaş#Emre Belözoğlu#VAR
Kasımpaşadan Beşiktaş maçında kırmızı kart itirazı Emre Belözoğlu çıldırdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 19:34

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Kasımpaşa, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında yaşanan pozisyonda faul ve kırmızı kart bekledi. VAR incelemesinin ardından oyunun devam etmesine karar verilirken, teknik direktör Emre Belözoğlu karara sert tepki gösterdi ve sarı kart gördü.

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Kasımpaşa ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk dakikalarında yaşanan bir pozisyon ise karşılaşmanın önüne geçti.

KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Müsabakanın 5. dakikasında Agbadou ile Hajradinovic arasında yaşanan pozisyonda Kasımpaşa cephesi faul ve kırmızı kart itirazında bulundu.

Kasımpaşadan Beşiktaş maçında kırmızı kart itirazı Emre Belözoğlu çıldırdı

DEVAM KARARI

Pozisyonun ardından VAR hakemi Rumen Christian-Petru Ciochirca tarafından yapılan inceleme sonuçsuz kalırken, hakem Reşat Onur Coşkunses oyunun devam etmesine karar verdi.

Kasımpaşadan Beşiktaş maçında kırmızı kart itirazı Emre Belözoğlu çıldırdı

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EMRE BELÖZOĞLU SARI KART GÖRDÜ

Verilen devam kararına Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu sert tepki gösterdi.

Yoğun itirazlarda bulunan Belözoğlu, sarı kartla cezalandırıldı.

Kasımpaşadan Beşiktaş maçında kırmızı kart itirazı Emre Belözoğlu çıldırdı

Kasımpaşa teknik heyeti de yaşanan gerginliğin ardından Belözoğlu'nu sakinleştirmeye çalıştı.

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#Kasımpaşa-Beşiktaş#Emre Belözoğlu#VAR

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