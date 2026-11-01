Kasımpaşa'dan Beşiktaş maçında kırmızı kart itirazı! Emre Belözoğlu çıldırdı

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Kasımpaşa ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk dakikalarında yaşanan bir pozisyon ise karşılaşmanın önüne geçti.

KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Müsabakanın 5. dakikasında Agbadou ile Hajradinovic arasında yaşanan pozisyonda Kasımpaşa cephesi faul ve kırmızı kart itirazında bulundu.

DEVAM KARARI

Pozisyonun ardından VAR hakemi Rumen Christian-Petru Ciochirca tarafından yapılan inceleme sonuçsuz kalırken, hakem Reşat Onur Coşkunses oyunun devam etmesine karar verdi.

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EMRE BELÖZOĞLU SARI KART GÖRDÜ

Verilen devam kararına Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu sert tepki gösterdi.

Yoğun itirazlarda bulunan Belözoğlu, sarı kartla cezalandırıldı.

Kasımpaşa teknik heyeti de yaşanan gerginliğin ardından Belözoğlu'nu sakinleştirmeye çalıştı.